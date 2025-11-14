(أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حديقة "تلال الفسطاط" يجسد بوضوح توجيهات القيادة السياسية والمتابعة اليومية لتحويل هذه المنطقة من تجمع للنفايات والقمامة إلى أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح مدبولي، خلال تدشين حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي" الذي أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت، أن الحديقة الجديدة تضاهي عشرة أضعاف حجم حديقة الازهر، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاحها رسميًا في بداية عام 2026.

وأعطى رئيس الوزراء إشارة بدء أولى الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستقام داخل الحديقة، موضحًا أن تاريخ منطقة "تلال الفسطاط" يرجع إلى وجود ثلاثة تلال تكونت من رماد حريق القاهرة في العصور الإسلامية، ثم تحولت لاحقًا إلى مقالب للقمامة وبُحيرات شديدة التلوث، بالإضافة إلى وجود منطقتين غير آمنتين وعشوائيتين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقسم أمام المصريين أنه لن ينام حتى يتمتع أهالي هاتين المنطقتين بحياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مجمعات سكنية حديثة ونقل السكان إليها بعد أن كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية ومناطق تنتشر بها الممارسات غير القانونية.

وأشار إلى أنه بعد إعداد تصميم متكامل للمنطقة وعرضه على رئيس الجمهورية، وجّه بتنفيذ المشروع فورًا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن بعض الآراء كانت تتوقع أن الدولة ستنشغل بالعاصمة الإدارية الجديدة وتترك القاهرة القديمة بمشكلاتها، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث عملت الحكومة على تخفيف الضغط عن القاهرة التاريخية ومعالجة مشكلاتها المتراكمة.

وقال مدبولى: "اليوم يرى المواطنون حلمًا يتحقق على أرض الواقع، وأصبحت هذه المنطقة درة من درر تاج القاهرة التاريخية".

ووجه رئيس الوزراء الشكر للسيد رئيس الجمهورية والوزراء وجميع العاملين على تنفيذ هذا المشروع الضخم.