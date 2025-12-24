الطقس.. الأرصاد: الحرارة أقل من 6 درجات ليلا وشبورة كثيفة من الغد

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من بدء فصل الشتاء رسميا.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 22 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 12 درجة، مع أجواء شديدة البرودة خاصة على المدن الجديدة ومناطق شمال الصعيد، لافتًا إلى أنه رغم الإحساس بالدفء نهارًا، تظل الأجواء شديدة البرودة خلال الليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 6 درجات على وسط الصعيد، وتنخفض عن ذلك في مناطق سيناء.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة الحالية، اعتبارًا من صباح غد الخميس، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد القياتي أن هذه الأجواء المستقرة تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

