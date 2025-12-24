الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن الانتهاء من صياغة مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف، والتي تم إعدادها من قِبل المتحف وإتاحتها عبر الرمز الكودي (QR Code) الموجود على تذكرة الدخول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الإرشادية المُعلقة داخل المتحف.

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المدونة تضمنت السياسات العامة لزيارات المتحف المصري الكبير والمسموح به داخل المتحف، بالإضافة إلى الممنوعات.

ويستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف المصري الكبير، كما يلي:

قواعد وتعليمات زيارة المتحف المصري الكبير

السياسات العامة:

- يُمنع إحضار الأطعمة والمشروبات من الخارج إلى داخل المتحف.

- يُحظر تمامًا تناول المشروبات الكحولية داخل المتحف.

- يُمنع التدخين بجميع أنواعه في جميع أرجاء المتحف، باستثناء المناطق الخارجية المخصصة لذلك.

- يجب على الزائرين التحلي بالسلوك اللائق في جميع الأوقات، ولن يتم التسامح مع أي سلوك عدواني أو غير لائق أو مهين؛ بما في ذلك الضوضاء المفرطة أو الألفاظ المسيئة، ويحتفظ المتحف بحقه في إخراج أي زائر من الموقع دون استرداد قيمة التذاكر، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا اقتضى الأمر.

- يجب ارتداء الملابس المناسبة في جميع الأوقات.

- لا يُسمح للزائرين بخلع الأحذية أو الاستلقاء على المقاعد أو الأرض أو القيام بتصرفات لا تليق ببيئة المتحف.

- يُمنع إلقاء القمامة أو إلحاق أي ضرر بمرافق المتحف أو أثاثه أو حدائقه.

- يجب على الزائرين الالتزام بجميع اللوحات الإرشادية وتعليمات موظفي المتحف.

- يوافق الزائر على إمكانية تصويره أثناء الزيارة، ويحتفظ المتحف بحقه في استخدام هذه الصور والمقاطع لأغراض تسويقية أو دعائية.

- يوافق الزائر على إمكانية استخدام بياناته الشخصية للأغراض الترويجية والتسويقية والتجارية الخاصة بالمتحف، وبما لا يخالف أحكام القوانين واللوائح المطبقة.

- يخضع الزوار ومتعلقاتهم للتفتيش قبل دخول المتحف.

- لا يجوز للزائرين البقاء في المتحف خارج مواعيد العمل الرسمية دون تصريح من إدارة المتحف.

- يحظر على الزائرين القيام بأي أنشطة تجارية، أو تسويقية، أو إعلانية، أو دعائية، أو جمع تبرعات، أو جمع توقيعات، إلا بتصريح مسبق من إدارة المتحف.

- يتم وقف عملية بيع التذاكر قبل ساعة من مواعيد الغلق الرسمية للمتحف أو قبل ذلك حال الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى للمتحف.

- يحق لموظفي المتحف طلب الاطلاع على تذكرة الزيارة في أي وقت أثناء الزيارة.

المواد المحظور إدخالها

- يُمنع إدخال المواد أو الأدوات التالية إلى داخل المتحف:

الحقائب أو الأمتعة أو الطرود التي يتجاوز حجمها 40 × 40 سم؛ حيث يجب إيداعها في المناطق المخصصة قبل الدخول.

يجب استعادة الحقائب والأمتعة أو الطرود التي يتم إيداعها في المناطق المخصصة لذلك خلال نفس يوم الزيارة وقبل موعد إغلاق المتحف، ولن تكون إدارة المتحف مسؤولة عن أي من الحقائب أو الأمتعة أو الطرود التي تترك لمدة أطول.

الأسلحة أو الأدوات الحادة أو المواد الخطرة (مثل السكاكين، أو المقصات، أو المفكات أو الأسلحة النارية).

الآلات الموسيقية.

الحيوانات الأليفة.

اللافتات أو اللوحات الدعائية أو الأعلام، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المتحف.

المقاعد القابلة للطي أو أية وسيلة جلوس شخصية، إلا بإذن من أمن المتحف.

المظلات وما يشابهها، ويجب تركها في المناطق المخصصة قبل الدخول.

تخضع جميع الحقائب والممتلكات الشخصية للتفتيش الأمني في أي وقت.

الممنوعات داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

- يُمنع لمس القطع الأثرية أو واجهات العرض أو الخزائن الزجاجية.

- يُمنع تناول الأطعمة والمشروبات داخل القاعات، باستثناء زجاجات المياه الصغيرة.

- يُحظر استخدام الكشافات أو مؤشرات الليزر أو التصوير بالفلاش.

- يُمنع البث المباشر واستخدام الأجهزة الصوتية.

- يتعين التحدث بصوت منخفض وتجنّب الوقوف في الممرات أو إعاقة حركة الزوار الآخرين.

العائلات والأطفال

- يجب أن يكون الأطفال من دون الخامسة عشر عامًا برفقة شخص بالغ في جميع الأوقات أثناء الوجود داخل المتحف.

- يُمنع الجري أو اللعب أو القيام بأي تصرف قد يسبب إزعاجًا أو ضررًا للمعروضات أو الزائرين.

التصوير والتصوير المرئي

- يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو المرئي الشخصي وغير التجاري داخل المتحف.

- يُمنع استخدام الأدوات التالية: الحوامل الثلاثية (الترايبود)، الحوامل الأحادية، عصيّ السيلفي، الطائرات المسيّرة، وحدات الإضاءة الخارجية، وأجهزة البث المباشر.

- يُمنع التصوير بالفلاش أو أية آلية إضاءة.

- لا يجوز تصوير الزائرين الآخرين أو موظفي المتحف دون الحصول على موافقتهم.

- يتطلب التصوير أو التصوير المرئي لأغراض تجارية (التليفزيون، السينما، الإعلانات، الأفلام الوثائقية.. وغيرها) الحصول على: موافقة خطية مسبقة من إدارة المتحف، ودفع الرسوم المقررة.

- يُسمح بالتصوير باستخدام الهواتف المحمولة فقط في المناطق التي يُحظر فيها استخدام الكاميرات.

قواعد الرسم داخل القاعات

يُسمح للزائرين الذين يرغبون في الرسم داخل القاعات بالالتزام بالقواعد التالية:

- يُسمح باستخدام الأقلام الرصاص فقط، ويُمنع استخدام الأقلام الجافة أو الماركر.

- يجب ألا تتجاوز دفاتر الرسم مقاس ٤٥ × ٦٠ سم (١٨ × ٢٤ بوصة).

- يجب عدم إعاقة حركة الزوار أو الوقوف في الممرات.

- يجب توخي الحذر لتجنّب ملامسة واجهات العرض أو القطع الأثرية.

إجراءات الطوارئ

في حال وقوع حادث طارئ، يجب على الزائرين اتباع تعليمات موظفي المتحف فورًا:

- في حال حدوث زلزال، يُرجى الابتعاد عن التماثيل الكبيرة وخزائن العرض وأي أجسام غير ثابتة.

- في حال نشوب حريق أو أي طارئ آخر، يُرجى اتباع مسارات الإخلاء المحددة وانتظار تعليمات موظفي المتحف.

- لا يتحمّل المتحف أية مسؤولية عن فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية، أو عن أي إصابات قد يتعرض لها الزوار أثناء الزيارة.

- يتحمل الزائر كامل المسؤولية عن سلامته الشخصية وسلوكه أثناء الوجود داخل المتحف.

شروط وأحكام التذاكر

- لا يمكن استرداد قيمة التذاكر بعد شرائها، بغض النظر عن وسيلة الشراء (المنصة الإلكترونية، ماكينات الخدمة الذاتية، أو الشراء المباشر)، إلا في حالات الضرورة والتي تقدرها إدارة المتحف.

- التذاكر غير قابلة للتحويل، ويُسمح باستخدامها فقط من قبل الشخص المسجّل اسمه في الحجز.

- تكون التذاكر صالحة فقط في التاريخ والوقت المحددين عليها. عدم استخدام التذكرة في موعدها لا يخول لصاحبها استرداد قيمتها أو استبدالها.

- يتحمل الزائر مسؤولية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للمتحف.

- التذكرة صالحة لدخول واحد فقط.

- لا يُسمح بإعادة الدخول إلى المتحف بعد مغادرة الزائر للموقع.

- يحتفظ المتحف بحقه في إلغاء أو تأجيل أو إعادة جدولة أية فعالية أو جولة دون إشعار مسبق.

- يحتفظ المتحف بحقه في رفض دخول أي زائر أو إخراجه في حال مخالفته لوائح المتحف دون استرداد قيمة التذكرة.

- في حال الإلغاء أو التأجيل، يمكن منح حاملي التذاكر قسيمة لزيارة أو جولة مستقبلية.

- بشراء التذكرة أو استخدامها، يُقرّ الزائر بموافقته على جميع القواعد والتعليمات المعمول بها في المتحف وقت الزيارة.

حقوق النشر والملكية

العلامات التجارية:

أي علامات تجارية، أو علامات خدمات، أو شعارات مُسْتَخْدَمة على الموقع، تُعَدّ ملكًا للمتحف المصري الكبير، ولا يمكن استخدام هذه العلامات التجارية، دون تفويض كتابي صريح، من قِبَل هيئة المتحف، وإلا ستتم مقاضاة الاستخدام غير المُصَرَّح به، ويحتفظ المتحف بالحق في عرض علامات تجارية، لأطراف ثالثة على موقعه، ولكن لا ينبغي اعتبار أي شيء موجود على الموقع، كإذن للاستخدام، دون تفويض كتابي صريح، من قِبل هيئة المتحف، والطرف الثالث المعني.

