كيف تحولت أم كلثوم من صوت إلى دولة؟.. محمود سعد يروي القصة

قال الإعلامي محمود سعد، إنه تلقى هدية وصفها بأنها من أغلى الهدايا التي وصلت إليه في حياته، وهي صورة أصلية ونادرة لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن قيمتها لا تكمن فقط في ثمنها المادي، وإنما في رمزيتها ومعناها التاريخي والفني.

وأوضح سعد، خلال فيديو مطول نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الصورة تظهر أم كلثوم جالسة وسط كبار الشخصيات، مشيرًا إلى أن متخصصين في توثيق الصور أكدوا له أن هذه اللقطة تمثل لحظة فارقة في تاريخها؛ إذ لم تعد مجرد مطربة عادية بل تحولت إلى رمز للدولة المصرية وأيقونة ثقافية واجتماعية استطاعت أن تنتقل من جذورها الريفية إلى قمة المجتمع والنخبة دون أن تفقد هويتها أو صدقها.

وأضاف الإعلامي أن الحديث عن أم كلثوم يعتبر من أكثر الأمور التي تسعده، معتبرًا أن الغوص في عالمها الفني هو متعة حقيقية لا تنتهي، ومستعيدًا ذكرياته في مرحلة الشباب حين كان هو وأصدقاؤه يحرصون على الاستماع إلى أغانيها في "قهوة أم كلثوم" بوسط القاهرة؛ حيث كان الصمت التام يفرض نفسه احترامًا لصوتها، حتى بين مراهقين لم تتجاوز أعمارهم، آنذاك، 14 و15 عامًا.

وأكد محمود سعد أن سر عبقرية أم كلثوم لا يكمن فقط في قوة صوتها بل في وعيها العميق بالكلمة واللحن، وقدرتها الاستثنائية على التعبير عن المشاعر الإنسانية بأبسط أداء وأكثره صدقًا، فضلًا عن ذكائها في التعامل مع الميكروفون وإحساسها الدقيق بمساحة الصوت والانفعال، وهو ما جعل أداءها مدرسة قائمة بذاتها.

وتطرق الإعلامي إلى علاقتها بكبار الشعراء والملحنين؛ مثل: أحمد رامي، وزكريا أحمد، والسنباطي، ومحمد عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنها لم تكن متلقية فقط؛ بل شريكة فنية حقيقية تناقش وتعدل في الأعمال التي تعرض عليها من الشعراء وتبحث عن الأفضل، إيمانًا منها بأن احترام الجمهور يبدأ من احترام الفن نفسه.

وشدد سعد على أن أم كلثوم كانت نموذجًا فريدًا للفنانة الوطنية، مؤكدًا أن مواقفها تجاه بلدها وشعبها كانت بديهية نابعة من إحساس صادق وليس من دعاية أو توظيف سياسي، لافتًا إلى أن استقبالها في الدول العربية وخروج الجماهير لاستقبالها في المطارات، ومقابلاتها مع رؤساء الدول، لم تكن ظواهر تتكرر مع أي فنان آخر.

وأضاف الإعلامي محمود سعد أن أم كلثوم ليست مجرد صوت عظيم في تاريخ الغناء؛ بل حالة إنسانية وثقافية متكاملة استطاعت أن تعيش في وجدان الناس عبر الأجيال؛ بفضل الصدق، والاجتهاد، والاحترام، والتجديد المستمر، معتبرًا أن قصتها تمثل درسًا خالدًا لكل مَن يسعى إلى النجاح الحقيقي والبقاء في ذاكرة الشعوب.

