أوراسكوم بيراميدز تجدد شراكتها مع البنك الأهلي لـ5 سنوات إضافية

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) عن توقيع اتفاق تجديد شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري (NBE)، وذلك ضمن برنامج التحول الشامل لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، أحد أبرز وأهم المشاريع التاريخية والسياحية والثقافية في مصر والعالم.

وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية مشتركة بين الطرفين، حيث تستمر علاقة البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس ورئيسي وحصري في فئة البنوك داخل الموقع الأثري، مما يعزّز هدف تطوير التجربة السياحية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة داخل هضبة الأهرامات، إلى جانب دعم الاستدامة مع إعطاء أهمية قصوى للجذب السياحي والارتقاء بالبنية التحتية.

وبموجب تجديد الرعاية، يحق للبنك الأهلي الحصول على مجموعة من الحقوق المتميّزة في مجالات العلامة التجارية والظهور الإعلامي، منها استخدام شعار شركة اوراسكوم بيراميدز وصفة الشريك المصرفي الرسمي والرئيسي، والمشاركة في حملات تسويقية مشتركة.

وفي هذا السياق، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: تفخر مؤسستنا بالشراكة المتجددة مع أوراسكوم بيراميدز في مشروعٍ يحمل قيمة وطنية ويعكس تطلعًا نحو مستقبل السياحة والثقافة في مصر، نحن ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متطورة وتجربة متفردة لعملائنا داخل الموقع، ودعم التنمية المستدامة لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة.

من جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم بيراميدز، بأن تجديد الشراكة يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في رؤيتهم وطموحهم المشترك لتعزيز مكانة تجربة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الحرص على الاستدامة والحفاظ على التراث، معربًا عن تطلعه إلى مرحلة تنفيذية تفيض بالابتكار وتوفير تجربة استثنائية للزائرين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيها تجربة زيارة الأهرامات بالجيزة تحوّلاً نوعيًا من حيث الخدمات السياحية، والبنية التحتية، ويسعى الطرفان إلى تحقيق أبعاد جديدة من التعاون تشمل الخدمات الرقمية، الضيافة، الأنشطة الثقافية، والمسؤولية المجتمعية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويرسّخ موقعها كمقصد سياحي رائد.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل