تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، الإدارة العامَّة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلاميَّة؛ إذِ اطَّلع على سير العمل والخدمات المقدَّمة للطلاب الوافدين مِنْ مختلِف دول العالَم.

وخلال الجولة، التقى الدكتور الجندي عددًا مِنَ الطلَّاب الوافدين وتعرّف على تجارِبهم الدراسيَّة والمعيشيَّة في مصر، وأصغى إلى مقترحاتهم وملحوظاتهم، وأكد أنَّ الأزهر الشريف يُولِي الطلاب الوافدين اهتمامًا خاصًّا ورعايةً كاملة، ويحرص على توفير بيئة تعليميَّة متكاملة وآمنة لهم.

والتقى أمين مجمع البحوث الإسلامية، العاملين بالإدارة، واطمأنَّ على آليَّات سير العمل والخدمات والإجراءات التنظيميَّة المتَّبعة لضمان راحة الطلاب وكفاءة الأداء الإداري، مشيدًا بجهودهم الداعمة لرسالة الأزهر التعليميَّة والدعوية عالميًّا.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أهميَّة استمرار تطوير الخدمات وتحسين جودة التعليم والإقامة للطلاب الوافدين، بما ينسجم مع رؤية الأزهر في تقديم نموذج متميِّز للتعليم الوسطي المعتدل، راجيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم العِلميَّة.

