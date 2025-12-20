رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. 190 فرصة عمل لأبناء هذه المحافظة

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس، توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركة سكاي لوجستيك (SKY Logistics)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وربط الشباب بسوق العمل.

وأوضح بيان الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن، وتشمل: سائقي شاحنات ونقل ثقيل، وسائقي كلارك، وفنيي ميكانيكا وكهرباء وصيانة معدات، ومحاسبي مواقع، وكاشير، ومشرفي نقل ومخازن، وأمناء مخازن، ومراقبي كاميرات، ومندوبي تشغيل ورصيف، وعمال تشغيل، إلى جانب وظائف أخرى فنية وإدارية.

وأشار إلى أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 7,000 إلى 25,000 جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، مع توافر فرص حقيقية للتدريب والتطور الوظيفي داخل الشركة.

ودعت وزارة العمل، الشباب الراغبين في التقدم للاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التسجيل من خلال استمارة التقديم الإلكترونية على الرابط التالي، اضغط هنا.

كما يمكن التواصل والتقديم عبر الواتس آب على الرقم: https://wa.me/201103060382

وأكدت الوزارة، استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل بالمحافظات لتوفير المزيد من فرص العمل الجادة، خاصة لأبناء المحافظات، دعمًا للتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.

