دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1447 هجريًا.. اليوم

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، مساء اليوم السبت 20 ديسمبر، عقب صلاة المغرب.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا الموافق 20-12-2025 وهو (يوم الرؤية).

ووفقًا لبيان المعهد القومى للبحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (5-27) دقيقة ما عدا أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

ومن المتوقع أن تكون غرة شهر رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر.

