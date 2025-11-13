حسين فهمي يشيد بجهود "الإنتاج الإعلامي" في ترميم كنوز السينما

قدم النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشكر لرئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، عبد الفتاح الجبالي، والمهندسة ندى فرحات، مدير عام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، على المجهود الكبير للمركز في ترميم مجموعة من روائع الأفلام القديمة، التي تمثل كنوز السينما المصرية وإعادتها للحياة مرة أخرى، وعرضها خلال فعاليات المهرجان هذا العام، بأعلى درجات الجودة للصورة ونقاء الصوت، بعد أن أصابها التلف والقدم وأصبحت غير صالحة للعرض السينمائي.

وقال "فهمي"، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة 46 للمهرجان، إن عدد الأفلام التي تم ترميمها من هذه الروائع، 10 أفلام منها: قنديل أم هاشم، غروب وشروق، خان الخليلي، الرجل الذي فقد ظله، جريمة فىي الحي الهادي، وفيلم الناس والنيل للمخرج الكبير يوسف شاهين، والذي يرصد فترة بناء السد العالي ويعد من الأفلام النادرة التي لم تحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة.

وأشار "فهمي"، بسحب بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى أن هذه الأفلام تمثل كنوزًا حقيقية للسينما المصرية، وستعرض في دورة المهرجان هذا العام بجانب 10 أفلام أخرى تم عرضها في دورة العام الماضي، وتم وضع الترجمة عليها بالعديد من اللغات لعرض هذه الكنوز بصورة واسعة على المستوى العالمي.

وأضاف أن هناك خطة لترميم 1400 فيلم بمركز الترميم السينمائي بالمدينة تمثل كلاسيكيات السينما المصرية وذلك للحفاظ على هذا التراث الضخم للأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة