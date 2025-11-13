حسام موافي: السمنة قاتلة.. والتدخين "عقوبة مؤجلة"

حسام موافي: 60% من مرضى الضغط لا تظهر عليهم أعراض واضحة



تصوير - هاني رجب:



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ارتفاع السكر والكوليسترول والتدخين عوامل تزيد من خطورة ارتفاع ضغط الدم، واصفًا التدخين بأنه "عقوبة مؤجلة" تؤدي إلى تدمير الشرايين والقلب وباقي أعضاء الجسم.



جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.



ودعا "موافي" إلى ضرورة تبني أسلوب حياة صحي، ومنع الإصابة بالسمنة، مع أهمية الإقلاع الفوري عن التدخين، والاعتدال في تناول الطعام لتجنب السمنة التي وصفها بأنها "قاتلة".



وأوضح أن الإفراط في تناول الطعام يُعد كارثة حقيقية تسبب مضاعفات خطيرة على الجسم، مبينًا أن الشعور بالشبع ينتج عن تمدد المعدة الذي يُرسل إشارات للمخ للتوقف عن الأكل، قائلًا: "المطلوب ناكل كمية بسيطة علشان نحافظ على صحتنا".



وطالب بضرورة نشر الوعي الصحي في مختلف وسائل الإعلام، خاصة القنوات التلفزيونية، لتعريف المواطنين بكيفية العيش بطريقة صحية تقيهم من أمراض العصر.