وزير التعليم: إنشاء 150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات لضبط الكثافة

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نفذت برنامجًا لتحسين مهارات القراءة والكتابة لأكثر من مليون طالب حتى سن 10 سنوات، مؤكدًا أن النتائج جاءت "جيدة جدًا". وأوضح أن البرنامج تم تطبيقه في 10 محافظات، ومن المقرر أن يمتد ليشمل 20 محافظة خلال العام الدراسي الحالي.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية.



وأكد الوزير أن معدلات الكثافة في الفصول لن تشهد زيادة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد الفصول التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 150 ألف فصل جديد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ التعليم المصري.



وأضاف عبد اللطيف أن عدد الطلاب الجدد الذين يلتحقون سنويًا أصبح أقل من عدد المتخرجين من النظام التعليمي، مما يساهم في ضبط الكثافة لتظل في حدود 50 طالبًا في الفصل الواحد، مؤكدًا أن هذه النسبة أفضل مما هو معمول به في بعض الدول الكبرى مثل الصين، حيث تصل الكثافة إلى 60 طالبًا في الفصل.



