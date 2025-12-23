أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في غلق ملف عجز المعلمين الذي كان يقدر بـ 469 ألف معلم، عبر تطبيق حزمة من الحلول الفنية والميدانية المبتكرة التي ضمنت سير العملية التعليمية بانتظام في كافة المدارس.

وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، إن القضاء على العجز تم دون تحميل المعلمين أعباء إضافية، وذلك من خلال مد العام الدراسي وزيادة عدد الأسابيع، مع الاستعانة بـ 160 ألف "معلم حصة" يؤدون دوراً محترماً، مؤكداً أنه لا توجد مدرسة واحدة في مصر حالياً تعاني من نقص في مدرسي المواد الأساسية.

وحول كفاءة المعلم المصري، أوضح عبد اللطيف أن المعلمين في مصر يتمتعون بأعلى المستويات الفنية والتقنية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتوقف عن برامج التدريب، خاصة خلال العطلة الصيفية بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" والهيئات الدولية، لتأهيلهم على المناهج المطورة عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وذكر أن مستحقات معلمي الحصة تُصرف بانتظام، لافتاً إلى أن أي تأخير رُصد في بعض الإدارات كان ناتجاً عن أمور إدارية بسيطة يجري تداركها، موضحاً أن الوزارة تتابع جودة الأداء ميدانياً عبر لجان الجودة والقياس ووحدات المتابعة التي تتواجد في كافة المدارس بشكل يومي.

وفيما يتعلق بملف الأجور، أشار الوزير إلى أن تحسين المستوى المعيشي للمعلم يقع في قلب اهتمامات الدولة، قائلاً: "صرفنا ألف جنيه حافز تدريس لكل من يدرس فعلياً كخطوة أولية، وهناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بضرورة العمل على تحسين أحوال المعلمين المعيشية".

وبين أن هذا الملف يمثل أحد التحديات الكبرى التي تسعى الوزارة لمواجهتها في الفترة المقبلة، تقديراً لرسالة المعلم السامية ودوره في بناء الأجيال.