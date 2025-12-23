أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سلامة الطلاب في المدارس "خط أحمر"، واصفاً حوادث الاعتداء على الأطفال بأنها وقائع فردية لكنها "مؤسفة للغاية" ولا يمكن السكوت عنها.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ، في برنامج "الصورة"، إن الوزارة تنسق بشكل وثيق ودائم مع وزارتي الداخلية والعدل لتطبيق ضوابط حازمة وقوية، قائلا: "لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا، فأولادنا فوق الجميع".

وعبر عن استيائه الشخصي من تلك الحوادث، معقبا: "شعرت بانزعاج شديد، فكلما وقعت حادثة أرى فيها حفيدي الذي لم يتجاوز 4 سنوات، ولذلك لن يكون هناك أي تهاون في هذا الملف".

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تحركت بالفعل وأصدرت كتاباً دورياً يتضمن 17 قراراً ملزماً جرى توجيهها لكافة المدارس، مع تشكيل لجان يومية تتابع بدقة تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية على أرض الواقع.

وحول حجم هذه الحوادث، ذكر الوزير أن مصر تمتلك 62 ألف مدرسة، وأن الوقائع التي حدثت هي 3 حوادث فردية لا يمكن اعتبارها ظاهرة بأي حال من الأحوال، لكنها كشفت عن "قصور إشرافي" في بعض المدارس.

وتابع قائلا: "لقد اتخذنا إجراءات إدارية رادعة ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت تلك الوقائع نتيجة تقصيرهم في واجباتهم الإشرافية، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان بيئة تعليمية آمنة".