تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

تتجاهل الناس والأحزاب.. علي الدين هلال: مناهج التاريخ مخصصة للقادة

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، أن السياسة لا تنفصل عن تفاصيل الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد سياسة، والثقافة سياسة، ورغيف العيش سياسة، وحالة المرأة في المجتمع تدخل أيضًا في إطار السياسة".

متحدث الحكومة: بدأنا تصدير "شحنات محدودة" من الغاز

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر استأنفت بالفعل تصدير "شحنات محدودة" من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد مؤشراً إيجابياً على عودة البلاد تدريجياً إلى سوق تصدير الغاز، وإن كانت الكميات المصدرة "بسيطة جداً" في الوقت الحالي.

متحدث الوزراء: نتدخل بـ "زيادة الإتاحة" لوقف ارتفاع أسعار الزيوت

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة للأسواق بتكليف من رئيس الوزراء لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، وعلى رأسها الزيوت.

لميس الحديدي: السياسة هي المحرك لكافة القطاعات بالدولة

أثارت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلات حول مدى مشاركة القاعدة الشبابية الجديدة في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الفترة ما بين 2014 و2025 شهدت دخول نحو 9.4 مليون شاب لهم حق التصويت لأول مرة

متحدث الصحة: الرئيس السيسي يتابع حالة الفنان محمد صبحي.. وإعداد تقرير بحالته

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بمتابعة دقيقة ومستمرة للحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم الطبي اللازم له، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة.