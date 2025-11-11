إعلان

تتجاهل الناس والأحزاب.. علي الدين هلال: مناهج التاريخ مخصصة للقادة

كتبت -داليا الظنيني:

11:08 م 11/11/2025

الدكتور علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، أن السياسة لا تنفصل عن تفاصيل الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد سياسة، والثقافة سياسة، ورغيف العيش سياسة، وحالة المرأة في المجتمع تدخل أيضًا في إطار السياسة".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، أن القرارات الاقتصادية، مثل الموازنة وأولويات الإنفاق، هي قرارات سياسية بامتياز.

وأكد أن التعليم والمناهج الدراسية، وما يتم تدريسه من تاريخ، يخضع أيضًا للسياسة، لافتًا إلى دهشته أثناء عمله مستشارًا لوزير التربية والتعليم من تركيز المناهج على "التاريخ المخصص للقادة" وإغفال دور الأحزاب والنقابات والناس.

علي الدين هلال مناهج التاريخ

