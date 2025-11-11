متحدث الوزراء: نتدخل بـ "زيادة الإتاحة" لوقف ارتفاع أسعار الزيوت

كتبت -داليا الظنيني :

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة للأسواق بتكليف من رئيس الوزراء لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، وعلى رأسها الزيوت.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أوضح الحمصاني أن وزارة التموين تقوم بدور رقابي مستمر، وتعتمد في تدخلها على نقطتين أساسيتين لوقف الزيادات السعرية، وهى العمل على زيادة توافر السلع في الأسواق، لأن هذا ينعكس مباشرة على الحد من الارتفاعات غير المبررة، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مع القطاع الخاص لإقامة المعارض وتقديم خصومات دورية للمواطنين.

انتقل الحمصاني للتعليق على قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف تقديم بعض الخدمات الحكومية بشكلها التقليدي والاعتماد على المنصات الرقمية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الملف قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم بالفعل عرض حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات المقدمة عليها.

وتابع: لُوحظ أن بعض المواطنين لا يزالون يفضلون الحصول على وثائق مثل شهادات الميلاد بشكل مباشر من الجهات الحكومية.

وذكر أن هناك حاجة لتشجيع الإقبال على المنصة، إما عبر توعية المواطنين بالخدمات المتاحة أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات رقمياً.

وذكر أن الخدمات التي سيتم إيقافها بالطريقة التقليدية قيد الدراسة حالياً، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، مع ضمان تقديمها بكفاءة عالية عبر المنصة.

وأكد الحمصاني أن سعر الخدمة عبر منصة مصر الرقمية لن يزيد عن السعر الحالي، وقد يكون أقل.