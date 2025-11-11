كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بمتابعة دقيقة ومستمرة للحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم الطبي اللازم له، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة.

وأوضح ، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن التوجيهات الرئاسية شملت إعداد تقرير مفصل ودقيق عن الحالة الصحية، مؤكداً أن الفريق الطبي يجري حالياً الفحوصات اللازمة، وسيُرفع التقرير إلى الرئيس السيسي فور إنجازها.

من ناحية أخرى، تناول الدكتور عبد الغفار الوضع الوبائي الحالي، مشيراً إلى أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حالياً تشمل (الإنفلونزا، الفيروس المخلوي، وكورونا).

وطمأن المواطنين بنفيه تسجيل أي ارتفاع في أعداد الإصابات مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أن الإنفلونزا هي الفيروس الأوسع انتشاراً.

ودعا المتحدث باسم الصحة الجميع إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ومنهم الأطفال، كبار السن، ومرضى المناعة.