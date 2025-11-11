إعلان

لميس الحديدي: السياسة هي المحرك لكافة القطاعات بالدولة

كتبت -داليا الظنيني :

10:40 م 11/11/2025

لميس الحديدي

أثارت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلات حول مدى مشاركة القاعدة الشبابية الجديدة في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الفترة ما بين 2014 و2025 شهدت دخول نحو 9.4 مليون شاب لهم حق التصويت لأول مرة.

وفي تقديمها لبرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، تساءلت الحديدي: "هل هؤلاء الشباب مارسوا حقهم الانتخابي فعلاً؟ وكيف يمكن جذبهم للمشاركة، خاصة أن الانتخابات القادمة ستشهد قواعد انتخابية جديدة؟"، مشددة على أهمية العمل على صناعة كوادر سياسية شابة.

وعلقت الحديدي على النظرة السائدة لدى البعض، وخاصة بعد الثورات، التي ترى أن التركيز على الاقتصاد أكثر نفعاً من السياسة، مؤكدة أن هذا الرأي صحيح جزئياً، لكن الحقيقة الأساسية هي أن "السياسة هي المحرك، وهي دائمًا المقدمة".

وأوضحت أن السياسة هي التي تحدد الاتجاهات وتصنع جميع القرارات الكبرى في الدولة، حيث أن الاختيارات الاقتصادية هي سياسة، والتعليم والصحة وأولويات الإنفاق كلها سياسة.

واختتمت لميس الحديدي بالدعوة إلى ضرورة أن يتبنى الشباب الكوادر السياسية، وأن تلتزم الجهات المعنية بتوفير مناخ سياسي جاذب ومشجع لهم، بدلاً من المناخ "المحبط أو المقلق".

