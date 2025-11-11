متحدث الحكومة: بدأنا تصدير "شحنات محدودة" من الغاز

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر استأنفت بالفعل تصدير "شحنات محدودة" من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد مؤشراً إيجابياً على عودة البلاد تدريجياً إلى سوق تصدير الغاز، وإن كانت الكميات المصدرة "بسيطة جداً" في الوقت الحالي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء حول إعادة التصدير ، حيث أوضح الحمصاني أن قرار إعادة التصدير يأتي لعدة أسباب، أبرزها الاستفادة من البنية التحتية، قائلا :مصر أنشأت قاعدة ضخمة لتسييل الغاز وتصديره، ويتم استغلالها لتحقيق قيمة مضافة.

و أشار إلى وجود التزامات تعاقدية محددة تقتضي تصدير شحنات معينة، مؤكداً أن التصدير قد يرتبط أيضاً بالواردات من الدول المجاورة بغرض التسييل وإعادة التصدير،مبينا أن حتى الشحنات البسيطة تسهم في دعم الاقتصاد.

وشدد المتحدث على أن تصدير هذه "الوحدات المحدودة" لا يعني العودة إلى المعدلات السابقة للتصدير التي تراجعت بسبب انخفاض الإنتاج المحلي في الفترة الماضية.

وتابع: "التركيز الأساسي الآن هو على تكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج لزيادة المستويات المحلية أولاً، ثم العودة تدريجياً إلى معدلات التصدير الطبيعية مستقبلاً، عبر موازنة دقيقة بين الاحتياجات المحلية والتعاقدات الخارجية."

وذكر بأن ما يجري حالياً قد يكون شحنات ناتجة عن التزامات تعاقدية، مؤكداً أن العودة للمعدلات السابقة تتطلب استعادة مستويات الإنتاج والاستكشاف التي لم تتحقق بعد.