استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، اعتباراً من الخميس 13 نوفمبر إلى السبت 15 نوفمبر.

وقالت الهيئة في بيان لها: اعتبارًا من الخميس وحتى السبت 15 نوفمبر، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة على النحو التالي:

* السواحل الشمالية (23 - 24 درجة مئوية)

* القاهرة الكبرى والوجه البحري (24 - 25 درجة مئوية)

* جنوب البلاد (25 - 31 درجة مئوية)

طقس الخميس:

تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وقد يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البَرَد، مع نشاط للرياح الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة أحيانًا.

كما توقعت الأرصاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة، وكذلك أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة أيضًا فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الطقس يوم الجمعة والسبت، فهناك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وطالبت بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.