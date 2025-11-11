تابعوا بيانات الطقس بدقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل أول منخفض جوي في الموسم

كتب - محمد صلاح:

استقبل المهندس هشام كمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والمهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاعات الإنتاج، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من بنك التعمير الألماني "KfW"، وذلك فى زياره ميدانيه لمحطة كهرباء السد العالي.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة مدى تقدم الأعمال التنفيذية في مشروع إحلال وتجديد المحولات الكهربائية بالمحطة، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير والتحديث الجاري تنفيذها ضمن برنامج التعاون بين الجانبين.

كما يأتي هذا المشروع في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء الفني للمحطات المائية، بما يضمن استمرارية الاعتمادية العالية لمنظومة الكهرباء، وتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.

ضم الوفد الزائر كلًا من: "سيباستيان شتاينر رئيس قسم الطاقة لشمال أفريقيا، والسيدة كلاوديا باركامونتي خبيرة بيئية، والسيد ويسلي أورينا فارغاس خبير فني أول، السيدة لويزا ديتريش مدير المشروعات بال KfW".

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومسئولي محطة كهرباء السد العالي، ومهندسى قطاع المشروعات بالشركة، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، إلى جانب الخطوات الفنية الجارية لإحلال وتجديد المحولات ورفع كفاءتها التشغيلية

استمع الوفد إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة البيئية، في ضوء التعاون التقني والمالي الذي يقدمه بنك التعمير الألماني، والذي يُعد أحد أبرز شركاء التنمية في مشروعات الطاقة بمصر .

كما تناولت المباحثات سبل تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين في مجالات تشغيل وصيانة المحطات المائية، وتطبيق أحدث النظم الحديثة في إدارة منظومات الكهرباء، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول للطاقة النظيفه المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وفي إطار الزيارة، قام الوفد أيضًا بجولة ميدانية شملت محطة كهرباء أسوان الأولى ومحطة كهرباء أسوان الثانية، إذ تم الاطلاع على أنظمة التشغيل بالمحطتين، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث بهما، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامة أداء وحدات التوليد المائى .

وتم خلال الزيارة استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والتطوير بالمحطتين، والخطط الموضوعة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتحسين الأداء التشغيلي بالتعاون مع الخبراء الألمان، ضمن مراحل مشروع إحلال وتجديد المحولات.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من الجانب المصري في تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية، مشيدين بالخبرات المصرية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المائية، والتي تُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وأكد الوفد حرص بنك التعمير الألماني "KfW" على مواصلة دعم مشروعات التعاون مع شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء في مختلف مجالات التطوير والتأهيل الفني، إيمانًا منه بدور الطاقة الكهرومائية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر .

وصرّح المهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاعات الإنتاج، أن مشروع إحلال وتجديد المحولات بمحطة كهرباء السد العالي ومحطتى كهرباء أسوان الاولى والثانية، يمثل خطوة محورية في خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة لرفع كفاءة وحدات التوليد المائي وتحسين الأداء التشغيلي.

وأشار إلى أن التعاون مع بنك التعمير الألماني KfW يُجسّد نموذجًا ناجحًا للشراكة في تمويل وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن أعمال التطوير الجارية تراعى أعلى معايير الجودة والسلامة والاعتمادية، بما يضمن استمرارية التشغيل الآمن والفعال للمحطات المائية لسنوات طويلة قادمة .

وفي ختام الزيارة، أعرب المهندس هشام كمال عن تقديره لوفد بنك التعمير الألماني على حرصه الدائم على متابعة سير الأعمال ميدانيًا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة بين المؤسسات المصرية والدولية في مجالات تطوير البنية التحتية للطاقة .

أكد أن مشروعات التعاون مع بنك KfW تمثل ركيزة أساسية في خطة الشركة لتحديث المحطات المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الفني والدعم المتبادل بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.