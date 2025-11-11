تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

تابعوا بيانات الطقس بدقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل أول منخفض جوي في الموسم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل 16 نوفمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت الهيئة: تتكون شبورة مائية من (9:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 12 نوفمبر علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحياناً علي مناطق من السلوم. مطروح - العلمين علي فترات متقطعة.

واعتباراً من الخميس، تنبأت الأرصاد بوجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (25:22) القاهرة الكبرى والوجه البحري (27:25)، جنوب البلاد (34:25).