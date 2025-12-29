إعلان

بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة

كتب : مصراوي

01:40 م 29/12/2025

دار الإفتاء المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

يأتي ذلك بعد وفاة مسن بمحافظة بورسعيد، بعد تأثره بإصابته البالغة جراء هجوم عنيف من مجموعة كلاب ضالة أثناء مروره بأحد شوارع حي المناخ.

وأوضحت في فتوى لها، أنه لا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز.

وأشارت إلى أنه لا ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

دار الإفتاء المصرية الكلاب الضالة وفاة مسن

