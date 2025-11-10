إعلان

9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم

كتب : محمد نصار

06:26 م 10/11/2025
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (2)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (1)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (6)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (7)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (8)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (9)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (3)
    أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا (4)

تصوير- محمد معروف:

شهدت الساحة الخارجية لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" اصطفافًا ضم أحد وسائل النقل في مصر، والتي شملت الأتوبيس البرمائي، والذي تنفذه إحدى الشركات الخاصة.

ويُعد الأتوبيس البرمائي أو "الأتوبيس العائم"، الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كما أنه بمثابة نواة لتطبيق النقل السياحي والبرمائي في مصر.

مواصفات الأتوبيس البرمائي

- يبلغ طول الأتوبيس 12 مترًا، وعرضه 2.5 متر، وارتفاعه 3.80 متر.

- يبلغ وزن الأتوبيس 12 طنًا.

- تصل سرعته على الطرق البرية إلى 100 كم في الساعة.

- تبلغ سرعته في الماء من (8 - 10) عقدة بحرية، بما يعادل (15 - 18) كم في الساعة.

