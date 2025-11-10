إحصاء رسمي.. انخفاض كبير في عدد المدخنين في مصر: ما الأسباب؟

كتب - نشأت علي

بدأت غرفة عمليات حزب حماة الوطن أعمالها لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى الـ14.

وبحسب بيان للحزب، جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير الأمين العام ونائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي أمين أمانة المجالس النيابية، والنائب هاني العتال مساعد رئيس الحزب وأمين الإعلام المركزي، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتولى غرفة العمليات متابعة الموقف أولًا بأول، من خلال التواصل المستمر مع أمانات الحزب في المحافظات الـ14 التي تُجرى فيها الانتخابات اليوم وغدًا (الثلاثاء)، للتأكد من انتظام عملية التصويت، وعدم وجود أي معوقات داخل أو خارج اللجان.

ووجّهت غرفة العمليات جميع قيادات وكوادر الحزب بضرورة المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الغرفة انتظام عملية التصويت في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، دون رصد أي مشكلات تُذكر في الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان.

ودعا حزب حماة الوطن جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، والتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب المقبل.