قال بيان صادر عن وزارة العمل، إنها واصلت تنظيم الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مهن كهربائي وميكانيكي معدات ثقيلة بالبوسنة والهرسك.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد جبران، وزير العمل، الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل الخارجي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، وبالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة الوزارة لتفعيل التعاون مع الدول في مجالات التشغيل الخارجي؛ حيث تُجرى تحت إشراف لجان فنية متخصصة، بهدف تقييم كفاءة المتقدمين واختيار العناصر الأكثر تميزًا وتأهيلًا.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وَفق بيان الوزارة اليوم الإثنين، أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للعمالة المصرية، بما يتناسب مع مهاراتهم، ويسهم في تعزيز حضورهم المشرف في أسواق العمل الخارجية.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في جهودها لمد جسور التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وفتح آفاق جديدة؛ لتوفير فرص عمل كريمة للمصريين، دعمًا لسياسة الدولة في تمكين العمالة الوطنية وتوسيع قاعدة التشغيل محليًّا وخارجيًّا.