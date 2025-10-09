استشاري صحة نفسية: الدعم النفسي مسؤولية تشاركية

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا

شارك الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية وعضو الاتحاد الدولي للصحة النفسية، في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحة النفسية التابع للأمم المتحدة، ممثلًا عن أفريقيا والشرق الأوسط.

وتحدث "عبد الراضي" عن أهمية الوعي والممارسة الحقيقية اللذين يحميان من المعاناة النفسية، ويسهمان في تحقيق الاستبصار الذاتي والمجتمعي.

وقال إننا "في زمن تتكاثر فيه أشكال القسوة النفسية، وتغيب فيه مساحات الاحتواء، يصبح الدعم النفسي مسؤولية تشاركية، لا فضلًا يُمنح من موقعٍ أعلى".

وأضاف: "إن كنا ننتظر من الآخرين أن يكونوا مصادر أمان وسلام، فالأولى أن نبدأ بأنفسنا، فنكون نحن الداعمين، نحن المبادرين، نحن الذين نضيء شمعة في هذا الظلام".

وأشار إلى أن الصحة النفسية لا تتحقق بالأمنيات، بل تُبنى بالممارسات الواعية، وبنيةٍ داخليةٍ متزنة، وبعلاقاتٍ يتنفس فيها الفرد إنسانيته بلا خجل أو قيد، موضحًا أن المحبة في العمل ليست رفاهية مثالية، بل ضرورة بقاء نفسي في منظومات باتت تُرهق روح الإنسان تحت غطاء الإنتاجية.

واختتم قائلًا: "هذا الدليل هو تمرين روحي وعقلي وسلوكي، تتعلمه لنفسك أولًا، لتصبح نموذجًا لما تأمله من الآخرين؛ أن تكون قدوة لا بالوعظ، بل بالسلام الداخلي الذي تُشِعّه في كل علاقةٍ وتفاعل.. ابدأ بنفسك، واصنع في داخلك مساحةً من الرحمة لا تجف، وكن أنت الصوت الذي لا يصرخ لكنه يُسمع، وكن أنت السلام الذي كنت تبحث عنه في الآخرين".

