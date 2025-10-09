ننشر نتيجة حركة النيابات الاستثنائية للأطباء لعام 2025

أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، ظهور نتيجة حركة النيابات الاستثنائية لعام 2025.

وأتاحت الإدارة الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للأطباء الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي فقط، مع ضرورة التأكد من كتابته بشكل صحيح قبل الضغط على زر البحث لضمان دقة النتائج.

كما شددت على أنه في حال وجود أي استفسار أو شكوى بشأن النتيجة، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: generaltakleef@gmail.com

