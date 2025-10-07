إعلان

باسم يوسف يكشف سر ظهوره في الإعلام المصري.. ودور طارق نور

كتبت - داليا الظنيني:

10:54 م 07/10/2025

باسم يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي باسم يوسف عن كواليس ظهوره الأخير في الإعلام المصري بعد غياب سنوات، موضحًا أن الإعلامي طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان وراء هذه الخطوة.

وقال يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة ON: "بيني وبين طارق نور صداقة طويلة جدًا، وكان دائم السؤال عني بعد مغادرتي مصر، وأهلي أكدوا لي أن بعض مقاطع فيديوهاتي كانت تُعرض على شاشة قناة القاهرة والناس، والناس كانت بتتكلم عنها".

وأضاف: "خلال وجودي في برنامج Arabs Got Talent في السعودية، زارني طارق نور وأقنعني بضرورة الظهور مجددًا في الإعلام المصري، والتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل شخصي".

وتابع يوسف: "قال لي طارق: بص يا باسم، الكلام اللي بتقوله لازم يتقال في مصر، لكني قلت له بصراحة: مش حاسس إن الناس في مصر محتاجاني، الناس فاهمة القضية الفلسطينية أكتر مني.. فرد وقال: متعملش الموضوع بأسلوب شخصي".

واختتم حديثه قائلاً إنه كان مترددًا جدًا في اتخاذ القرار، قبل أن يوافق في النهاية على الظهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باسم يوسف طارق نور الإعلام المصري المتحدة للخدمات الإعلامية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟