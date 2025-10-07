باسم يوسف يكشف سر ظهوره في الإعلام المصري.. ودور طارق نور

كشف الإعلامي باسم يوسف عن كواليس ظهوره الأخير في الإعلام المصري بعد غياب سنوات، موضحًا أن الإعلامي طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان وراء هذه الخطوة.

وقال يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة ON: "بيني وبين طارق نور صداقة طويلة جدًا، وكان دائم السؤال عني بعد مغادرتي مصر، وأهلي أكدوا لي أن بعض مقاطع فيديوهاتي كانت تُعرض على شاشة قناة القاهرة والناس، والناس كانت بتتكلم عنها".

وأضاف: "خلال وجودي في برنامج Arabs Got Talent في السعودية، زارني طارق نور وأقنعني بضرورة الظهور مجددًا في الإعلام المصري، والتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل شخصي".

وتابع يوسف: "قال لي طارق: بص يا باسم، الكلام اللي بتقوله لازم يتقال في مصر، لكني قلت له بصراحة: مش حاسس إن الناس في مصر محتاجاني، الناس فاهمة القضية الفلسطينية أكتر مني.. فرد وقال: متعملش الموضوع بأسلوب شخصي".

واختتم حديثه قائلاً إنه كان مترددًا جدًا في اتخاذ القرار، قبل أن يوافق في النهاية على الظهور.