رئيسة "قومي المرأة" تشارك في احتفالية اليوم الوطني لكوريا الجنوبية

كتبت - نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية اليوم الوطني لكوريا الجنوبية، ومرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا، والتي أُقيمت في مقر "البيت الأبيض الكوري" بالقاهرة.

شهدت الفعاليات حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى جانب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسيد بارك بوم كي، المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية، وعدد كبير من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الدول المختلفة.

وعلى هامش الفعاليات، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة التي تعكس قوة وعمق العلاقات بين مصر وكوريا، مؤكدة أن دعم قضايا المرأة وتمكينها يمثل محورًا أساسيًا في هذه الشراكة الإستراتيجية. كما أشادت بالتعاون المثمر بين المجلس والجانب الكوري في عدد من البرامج والمشروعات المشتركة لتمكين المرأة وحمايتها.

واستعرضت الفعاليات عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وسيول، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها دعم تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.