جنازة مهيبة.. 25 صورة لمشاهد توديع محدث الأمة د. أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:08 م 07/10/2025
تصوير - نادر نبيل و محمد معروف

أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

وحضر صلاة الجنازة، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، والقيادات السياسية والدينية ولفيف من قيادات الأزهر.

وشيعت بعد عصر اليوم الثلاثاء، جنازة الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه بقرية بني عامر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

جنازة أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم الجامع الأزهر

