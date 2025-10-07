القومي للمرأة يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة البواسل وإلى شعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٥٢ لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن جيش مصر الباسل سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء، وضرب للعالم بأسره أروع الأمثلة في التضحية والصمود والدفاع عن الأرض والعرض، مضيفة أن القوات المسلحة سوف تظل درع الوطن وسيفه وحصنه المنيع في مواجهة كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.

كما أضافت أن نصر أكتوبر العظيم سوف يبقى شاهدًا على إرادة المصريين وعزيمتهم الصلبة في حماية الوطن واسترداد كرامته، و لن ننسى الدور العظيم الذي قامت به المرأة المصرية في هذه الملحمة التاريخية، حيث وقفت خلف المقاتلين تساندهم وتدعمهم، وقدّمت نماذج مُشرّفة في التضحية والصبر والعطاء، لتبرهن على أنها كانت ومازالت شريكًا أصيلًا في معارك الوطن وانتصاراته.

كما يتقدم المجلس بخالص التحية والتقدير إلى كل زوجة وابنة وأم ضحت بالغالي والنفيس فصار شهيداً في سبيل نصر الوطن كي تنعم مصر وأبناؤها في كل محافظاتها وربوعها بالأمن والسلام.

