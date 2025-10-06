عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.

وأشار الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، بما يعزز من رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.

من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين العقاريين، مشيدين بما لمسوه من تفهم وتعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.

وأكد المهندس شريف الشربيني في ختام اللقاء أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية الدولة لبناء مستقبل عمراني حديث، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة، وتحقيقًا لحياة كريمة لكل المواطنين.

وفي ختام اللقاء، قامت جمعية المطورين العقاريين بتكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لجهوده المخلصة في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلال مراسم التكريم، وتسلّم الوزير درعين تذكاريين؛ درع جمعية المطورين العقاريين، ودرع «سيتي سكيب»، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم منظومة التطوير العقاري، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

