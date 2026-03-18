"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور

كتب : أسامة علاء الدين

11:28 ص 18/03/2026

حادث نفق العبور اليوم

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقي قائد سيارة ملاكي مصرعه إثر انقلاب تريلا محملة بالقمامة فوق سيارته داخل نفق العبور.

استجابة فورية من الأجهزة الأمنية:

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع السيارة النقل الثقيل من أعلى السيارة الملاكي والتعامل مع تداعيات الحادث.

وفاة السائق في الحال:

أفاد شهود عيان بأن الحادث أسفر عن وفاة قائد السيارة الملاكي في الحال، نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها جراء سقوط التريلا فوق سيارته.

مطالب شعبية بنقل المدفن الصحي:

وفي سياق متصل، طالب أهالي مدينة العبور الجهات المعنية بسرعة نقل المدفن الصحي خارج الكتلة السكنية، مؤكدين أن موقعه الحالي يتسبب في تكرار مثل هذه الحوادث، إلى جانب ما يسببه من أضرار صحية وبيئية للسكان.

