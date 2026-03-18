الداخلية تكشف حقيقة تعذيب نزلاء قسم شرطة بالشرقية: "أكاذيب إخوانية"

كتب : علاء عمران

10:53 ص 18/03/2026 تعديل في 11:10 ص

نفى مصدر أمني اليوم، الأربعاء، جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناولت هذه المنشورات مزاعم كاذبة حول إضراب عدد من نزلاء أحد أقسام الشرطة بمحافظة الشرقية، بدعوى اعتراضهم على تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة داخل الحجز.

وفق بيان للوزارة، أكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وشدد على أن الصور التي نشرتها الجماعة "مفبركة" بالكامل للتمويه وتزييف الحقائق. علاوة على ذلك، أوضح أن الهدف من هذه الصور هو الإيحاء الكاذب بتزايد أعداد النزلاء وتردي أوضاعهم المعيشية، في محاولة بائسة من شائعات جماعة الإخوان لإثارة البلبلة وتشويه صورة المؤسسات الأمنية أمام الرأي العام.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن هذه الأكاذيب تأتي ضمن نهج الجماعة الإرهابية المستمر في اختلاق الأزمات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد حالياً.

وأضاف المصدر البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه المزاعم الكاذبة والقائمين على تلك الصفحات التحريضية، لضمان ملاحقتهم قضائياً وردع كل من يحاول نشر الفوضى أو استهداف الأمن القومي من خلال شائعات جماعة الإخوان التي تروجها المنابر الإرهابية بصفة دورية.

