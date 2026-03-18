استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، من المطارنة والأساقفة والقساوسة، إلى جانب قيادات الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف، لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى، في أجواء سادتها البهجة وروح المحبة والتآخي.

حضور قيادات الجهاز التنفيذي



جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ.

وفد القيادات الدينية الإسلامية



وضم وفد المهنئين من رجال الدين الإسلامي الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة، إلى جانب الوفد المرافق لهم، حيث قدموا التهنئة للمحافظ تأكيدًا على روح الأخوة والتلاحم الوطني.

مشاركة واسعة للقيادات الكنسية



كما شمل الوفد الكنسي الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بيجول أسقف إيبارشية الدير المحرق، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم أسقف إيبارشية القوصية، إلى جانب القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، وعدد من وكلاء المطرانيات والكهنة والرهبان.

تهاني ودعوات لمصر بالخير



وخلال اللقاء، أعرب وفد المهنئين عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط والجهاز التنفيذي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

محافظ أسيوط يشيد بروح الوحدة الوطنية



من جانبه، رحب اللواء محمد علوان بوفد المهنئين، معربًا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط الوطنية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تجسد وحدة النسيج الوطني بين أبناء الشعب المصري.

تهنئة لأبناء أسيوط والشعب المصري



وقدم المحافظ التهنئة لشعب مصر عامة، وأبناء محافظة أسيوط خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعوة لتضافر الجهود المجتمعية



كما دعا محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف فئات المجتمع، دعمًا لمسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا الدور المحوري لرجال الدين في نشر قيم التسامح والانتماء وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ختام اللقاء بروح المحبة



واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والتأكيد على استمرار أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز جهود التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.