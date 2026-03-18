أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ خطة متكاملة أعدتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال فترة العيد.

أهداف الخطة وضبط الأسواق

وأكد المحافظ أن الخطة تستهدف تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي شكاوى أو مخالفات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات مديرية التموين، برئاسة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، والإدارات التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة، مع إيقاف الإجازات لمفتشي التموين لضمان استمرار الحملات الرقابية المكثفة قبل وأثناء العيد.

غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار إلى تدعيم غرف العمليات بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية للعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

توافر السلع واستقرار الأسعار

وأكد المحافظ أن أرصدة السلع الغذائية مطمئنة وتكفي احتياجات المواطنين، حيث بلغ رصيد السكر السائب نحو 7908 أطنان، والسكر المعبأ 1197 طنًا، إلى جانب توافر الزيت والمكرونة والدقيق والقمح المحلي والمستورد، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث نقص.

متابعة الأسواق الحرة

وأضاف أن الأسواق الحرة تشهد وفرة كبيرة في السلع، مع تنوع الأسعار حسب الجودة، حيث تتراوح أسعار الدقيق المعبأ بين 24 و30 جنيهًا، والأرز السائب بين 25 و28 جنيهًا، والمعبأ من 28 إلى 35 جنيهًا، والمكرونة السائب بين 22 و24 جنيهًا.

دور المطاحن في تلبية الاحتياجات

ولفت المحافظ إلى وجود 18 مطحن دقيق فاخر بنطاق المحافظة، ما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بصورة مستمرة.

استمرار عمل المنافذ التموينية

وأكد استمرار عمل منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة خلال فترة العيد، إلى جانب باقي المنافذ بالمراكز، فضلًا عن الدفع بعدد 22 سيارة ضمن مشروع "عربيتي" لتوفير السلع الغذائية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تدعيم أسطوانات البوتاجاز

وفيما يخص البوتاجاز، أوضح المحافظ أنه تم تدعيم حصة المحافظة لتصل إلى نحو مليون و587 ألف أسطوانة خلال شهر مارس، بالتنسيق مع وزارة البترول، لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

استقرار الحالة البترولية

وأكد استقرار الحالة البترولية وتوافر السولار والبنزين بكافة أنواعه بمحطات الوقود، مع زيادة معدلات الضخ لمواجهة الإقبال المتوقع، وتشديد الرقابة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

تنظيم عمل المخابز

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم 2188 مخبزًا بلديًا تعمل وفق خطة منظمة، تضمن حصول كل مخبز على يوم إجازة واحد فقط خلال العيد، دون التأثير على توافر الخبز، مع استمرار عمل مخابز القوات المسلحة.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية قبل وأثناء العيد، لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة، مع المرور المستمر على المخابز والمطاحن.

التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن غرف العمليات تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، بما يضمن خروج عيد الفطر بصورة حضارية وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.