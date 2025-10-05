بالصور.. احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد

السكة الحديد: إعادة 21.8 ألف سوداني عبر 23 رحلة حتى الآن

نظمت نقابة الصحفيين من خلال اللجنة الثقافية والفنية احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، اليوم الأحد 5 أكتوبر على مسرح النقابة.

تضمنت الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم، إحياءً لبطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.

وهي الأفلام التي تُعرض بتعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

كما تضمنت الاحتفالية تكريمًا خاصًا من النقابة لبطلين من أبطال القوات المسلحة ممن شاركوا في نصر أكتوبر، هما اللواء معتز الشرقاوي بطل الصاعقة، واللواء طيار سمير عزيز.

وكذلك تم تكريم الفنان أحمد ماهر، أحد أبطال فيلم "جيوش الشمس"، الذي جسّد على الشاشة تجربة المقاتل المصري من قلب الميدان.

كما تضمنت الاحتفالية ندوة عن بطولات الجيش المصري أدارها الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن نصر أكتوبر المجيد، سيبقى خالدًا في وجدان الوطن وضميره، ورمزًا لإرادة المصريين التي لا تُقهر، وعنوانًا على قدرة هذا الشعب العظيم على تجاوز التحديات وصناعة المعجزات.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تحتفي بهذه الذكرى العزيزة، للتأكيد على اعتزازنا وتقديرنا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين قدّموا دماءهم الزكية دفاعًا عن الأرض والكرامة، مشددا على أن دور الصحافة المصرية سيظل دائمًا جزءًا من معركة الوعي، حاميًا لذاكرة الوطن، وناقلًا لبطولاته من جيل إلى جيل.

ووجه النقيب تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار، وتحية فخر لجيشنا العظيم، الذي يواصل حمل راية الدفاع عن الوطن، وتحية للشعب المصري، الذي يثبت كل يوم أنه صانع التاريخ وحامي المستقبل.