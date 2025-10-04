العمل: تعاون بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك



شهد وزير العمل، محمد جبران، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة مايو كلينك الأمريكية، إحدى أعرق المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في الابتكارات والأبحاث الطبية، وذلك مساء الجمعة بأحد فنادق القاهرة.



وأكد الوزير، أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للقطاع الطبي المصري، حيث تسهم في نقل أحدث الخبرات والممارسات الطبية والابتكارات العالمية إلى مصر، بما يتيح للمرضى الحصول على خدمات صحية وفق أعلى المعايير الدولية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديمها.



كما أشار إلى أن التعاون يعكس نموذجًا متكاملًا للبحث والتطبيق، ويعزز من تطوير الممارسات الطبية ورفع جودة الخدمات، في إطار المبادرات الرئاسية والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الصحي وتنمية الكوادر البشرية.



وأضاف "جبران"، أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة لمكانة مصر الإقليمية، وتدعم التنمية البشرية، وتوفر بيئة عمل متطورة للكوادر الطبية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار الصحي وتطلعات المواطنين في تلقي خدمات متقدمة.



حضر مراسم التوقيع قيادات "السعودي الألماني الصحية" وكبار الأطباء، ووفد من مايو كلينك، إلى جانب وفد حكومي مصري رفيع المستوى، ضم الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمر شريف، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد ممثلو الجانبين، ومن بينهم مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية"، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي للمجموعة بمصر وشمال أفريقيا، والدكتور إريك مور، المدير الطبي لـ مايو كلينك إنترناشيونال، أن هذا التعاون لا يقتصر على علاقة تقليدية، بل يمثل التزامًا طويل الأجل بتقديم رعاية طبية تضاهي أرقى المستويات العالمية.



اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026