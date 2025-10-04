''الصحة'' تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر ''قلب زايد''

أطلقت وزارة الصحة والسكان، فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر أقسام القلب "Cardio Zayed V"، الذي ينظمه مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور خالد رفعت والدكتور أحمد طمارة، استشاريي أمراض القلب، وبحضور شرفي للدكتور نبيل فرج، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التزام الوزارة بالأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر، والاطلاع على أحدث المستجدات البحثية في أمراض القلب، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح "عبد الغفار"، أن قسم القلب بمستشفى الشيخ زايد يُعد من الأقسام المتميزة من حيث الكفاءات الطبية، والنشاط البحثي والإكلينيكي، والخدمات العلاجية المتقدمة، كما يُصنف ضمن أفضل خمسة مراكز طبية متخصصة على مستوى الجمهورية في مجال زراعة الصمام الأورطى عبر القسطرة (TAVI) دون تدخل جراحي، وهي عمليات تجرى بالكامل على نفقة الدولة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

من جانبها، أعلنت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن تزويد وحدة القلب بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية بالمنظار ثلاثي ورباعي الأبعاد (TE 3D/4D Echo)، مما سيسهم في تطوير خدمات القسطرة التداخلية، خاصة لمرضى زراعة الصمام الأورطي الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، دون الحاجة إلى استخدام الصبغات، كما سيساعد في تثبيت الصمامات عبر القسطرة دون جراحة.

ولفت الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إلى أن الفعاليات شملت محاضرات وحوارات نقاشية مباشرة، قادها نخبة من أساتذة واستشاريي القلب بالجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحة، مضيفا أن البرنامج العلمي تضمن استعراض حالات القسطرة التداخلية أثناء الأزمات الحادة للشرايين التاجية، وطرق التعامل مع المضاعفات التي قد تطرأ أثناء التدخلات القلبية، إلى جانب مناقشة أحدث الأساليب في تركيب منظمات القلب.

وأضاف "جودة"، أن النقاشات العلمية خلال المؤتمر أتاحت تبادلًا ثريًا للخبرات والرؤى بين استشاريي القلب من مختلف الجهات، مما يعزز الدور الريادي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي كمركز طبي وعلمي متقدم في مجال أمراض القلب.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد رفعت، رئيس قسم القلب بالمستشفى، أنه جرى خلال المؤتمر عرض بث حي ومباشر لإحدى عمليات التدخلات القلبية المتقدمة، وهي "زراعة الصمام الأورطي باستخدام القسطرة دون تدخل جراحي" (TAVI – Cath in Box)، مما عكس المستوى العملي العالي للمؤتمر.

