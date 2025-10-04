برلماني يطالب بالتحرك لمواجهة أزمة أراضي طرح النهر بالبحيرة والمنوفية

دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التحرك السريع لمواجهة أزمة احتمالية غرق بعض أراضي طرح النهر بمحافظتي البحيرة والمنوفية.

وأكد "زين الدين"، في بيان اليوم، ضرورة استعداد المحافظين والأجهزة التنفيذية لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الموقف، وطمأنة المواطنين في القرى والمناطق المهددة، خاصة بعد ما شهدته بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

وطالب النائب، الحكومة بوضع بدائل واضحة للمواطنين المتضررين، مشددًا على أن هذه الأراضي تمثل مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر، فضلًا عن وجود بعض المقيمين عليها بشكل دائم، وهو ما يستدعي خطة استثنائية للتعامل مع الأزمة.

وأشار "زين الدين"، إلى أن أزمة غمر أراضي طرح النهر تتكرر سنويًا مع بداية موسم الفيضان أو ارتفاع منسوب المياه، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، لافتًا إلى أهمية أن تضع الحكومة حلولًا عاجلة ومستدامة للتخفيف من تداعيات الأزمة.

