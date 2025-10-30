اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا مكثفا حول تخطيط وإدارة المدارس الحقلية، والذي نفذه معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية في 10 محافظات.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير المعهد، أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب 300 مستفيد من العاملين الإرشاديين وقيادات المزارعين فى محافظات: سوهاج، والمنيا، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية.

وأوضح الحيمري أن البرنامج التدريبي اشتمل علي عدد من الموضوعات من بينها: مفهوم المدارس الحقلية، وفلسفة وأسلوب المدارس الحقلية وخصائصها، وأهدافها، وأهميتها في العمل الإرشادي، والعناصر الرئيسية فيها، كما تضمن أيضا الميسرون في المدارس الحقلية من حيث خلفياتهم، وتعليمهم وخبراتهم ، وأدوارهم، و طرق ومعايير اختيارهم وتدريبهم كعنصر رئيسى مؤثر فى تصميم وإدارة ونجاح المدارس الحقلية.

وأوضح الحيمري أن البرنامج ركز على تنمية معارف ومهارات المتدربين، حول كيفية تخطيط وإنشاء المدارس الحقلية وخطوات تنفيذها، إضافة إلى التعرف على طرق تقييم وقياس الآثار التعليمية ومجالات ومؤشرات التقييم لهذه المدارس، لافتا الى أنه فى نهاية البرنامج التدريبي مارس المتدربين نشاطا علميا تطبيقيا لتخطيط وتنفيذ وإدارة المدارس الحقلية.

وشارك في تنفيذ فعاليات هذا البرنامج أكثر من 35 من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لضمان تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرائد الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية لتأهيل الكوادر الإرشادية وقيادات المزارعين بالمحافظات لتمكينهم من نشر التكنولوجيا الزراعية الحديثة ومساعدة المزارعين على تبنيها، وتنويع طرق ووسائل التواصل مع المزارعين وتكثيف الأنشطة الإرشادية فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى بما يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي كما ونوعًا وتحقيق الإستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج.

