الجيزة تكشف استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير تركز على تحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الطرق.

وقال مرعي، في حواره عبر قناة "إكسترا لايف"، إن المحافظة طورت الواجهات بالطلاء والإنارة، مع تعليق لافتات حضارية و زراعات تجميلية ولك من خلال تنفيذ أعمالًا فنية معدنية تخلد رموز مصر من فنانين وأدباء ووطنيين.

وأشار مرعي إلى رفع كفاءة الشوارع المؤدية للفنادق والمناطق السياحية، والتأكد من جاهزية المرافق داخل أماكن إقامة الوفود لضمان راحتهم.

وتابع مرعي قائلًا: إن التنسيق مع الوزارات يتم عبر غرف عمليات تعمل 24 ساعة، موضحا أن هذا التعاون يضمن تنفيذ الخطة بدقة، ليعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم في الحدث التاريخي.

وأشار مرعي إلى أن الخطة تشمل تحسين الخدمات في الفنادق المخصصة للوفود و كل محور يهدف لتقديم تجربة متكاملة تعبر عن دور مصر الحضاري.

واختتم السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، حديثه مؤكدا على أن الجيزة أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال العالم.

