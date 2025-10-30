إعلان

محافظ القاهرة يوجه بمنع سير "سكوتر الأطفال" بالشوارع ومصادرته فورًا

كتب : أحمد الجندي

02:51 م 30/10/2025
أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار حملات منع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأوضح صابر أن قرار منع سير سكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة يأتى ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوكتوك فى الشوارع الرئيسية .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة بغلق محل لبيع وتأجير اسكوترات الأطفال لعمله بدون ترخيص، وممارسته نشاط غير مرخص.

كما أسفرت الحملات التى تمت بالاحياء على التحفظ على عدد من الاسكوترات الموجودة بالشوارع بالمخالفة للقرار.

كذلك تم التحفظ على ٢ توكتوك لسيرهم فى الشوارع الرئيسية بحى غرب مدينة نصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات منع سير سكوتر الأطفال محافظ القاهرة إبراهيم صابر

