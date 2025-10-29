"الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن النتائج الأولية والجهود المستمرة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تم إطلاقها في يوليو 2023.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للدكتور عبد الغفار على قناة "إكسترا نيوز".

إنجازات المبادرة في الكشف المبكر.

وأكد عبد الغفار على تحقيق المبادرة نتائج هامة، حيث شملت أربعة أنواع رئيسية من الأورام السرطانية وهي: سرطان عنق الرحم، سرطان البروستاتا، وسرطان القولون.

وتابع: تم إجراء 13 مليون استبيان صحي للمواطنين، مبينا أنه تم إحالة ما يقرب من 521 ألف و460 حالة إلى المستشفيات المختلفة لمزيد من الفحص والكشف المبكر.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن المبادرة لا تقتصر على الكشف المبكر فحسب، بل تمثل منظومة متكاملة تشمل: رفع الوعي الصحي بخطورة الأورام وأهمية الكشف المبكر، وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة.

وأشار عبد الغفار إلى أن المستشفيات المخصصة للمبادرة مجهزة بالكامل لتقديم العلاج اللازم للمصابين، سواء كان ذلك على نفقة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مع التأكيد على اتباع بروتوكولات علمية علاجية حديثة.

وذكر أن هدف المبادرة الاستراتيجي في تقليل زمن العلاج وزيادة نسب النجاة، موضحا أن متوسط فترة العلاج من السرطان تتراوح عالميًا بين أسبوعين و4 أسابيع، وتسعى المبادرة لتقليل مدة تلقي العلاج إلى أقل من أسبوعين.

وأشار إلى إن الهدف الأساسي هو الكشف عن المرض مبكرًا لتقليل معدلات الوفيات بنسب تزيد عن 90%.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً