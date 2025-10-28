أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، أن دعم المتحف يمثل واجبًا وطنيًا يعكس التزام البنك بالثقافة والهوية المصرية.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المتحف ليس مجرد مشروع سياحي أو ثقافي، بل رسالة مصر للعالم تحمل تاريخ آلاف السنين من الحضارة.

وأضاف أن البنك الأهلي اختار أن يكون شريكًا استراتيجيًا للمتحف لأن الثقافة جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن المتحف يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، مما يجعله صرحًا فريدًا عالميًا، ودعم البنك له يعكس دوره كمؤسسة مالية تتجاوز الاقتصاد لتشمل دعم التراث والثقافة.

وتابع الأتربي أن المتحف المصري الكبير يمثل هدية مصر للإنسانية، حيث يجمع بين الحضارة العريقة والاقتصاد الحديث.

وأكد أن البنك الأهلي يسعى من خلال هذا الدعم إلى إبراز قدرة مصر على جذب الاستثمار العالمي مع الحفاظ على تراثها الفريد، مشددًا على أن هذا الدور يعزز مكانة البنك كشريك موثوق لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن الافتتاح المنتظر للمتحف سيكون حدثًا مبهرًا يليق بتاريخ مصر العظيم.

وأضاف أن التحضيرات تجري على أعلى مستوى، مع حملة ترويجية تشمل 100 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام تحمل شعار الافتتاح، لتعريف الجمهور بالحدث الذي سيبث عبر أكثر من 500 محطة إعلامية عالمية.

وأشار إلى أن عضويته في مجلس إدارة المتحف تمثل شرفًا شخصيًا ومهنيًا، مضيفًا أن هذا الدور يعكس كيف يمكن لمؤسسة مالية مثل البنك الأهلي أن تسهم في مشروع تاريخي يخدم الأجيال القادمة، مع تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية واقتصادية عالمية.