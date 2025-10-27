محافظ القاهرة يشهد إطلاق التعداد الاقتصادي السادس



شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتفالية الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تحت شعار "قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع" وذلك بحضور إلينا بانوفا، ممثلة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد.



شمل الحفل الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يعد أحد أهم الأنشطة الإحصائية الوطنية التي تجريها الدولة كل خمس سنوات، ويهدف التعداد إلى رصد واقع النشاط الاقتصادي في مصر من خلال حصر شامل لجميع المنشآت الاقتصادية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الرسمي، وفق أحدث المفاهيم والمعايير الدولية.



ويكشف التعداد صورة دقيقة لبنية الاقتصاد المصري، تشمل عدد المنشآت، وأعداد العاملين، ومتوسط الأجور، وحجم رأس المال المستثمر، والقيمة الإجمالية للمصروفات والإيرادات، إلى جانب مؤشرات خاصة بالاقتصاد غير الرسمي.



كما شهدت الفعالية إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد عملية تطوير شاملة استمرت عدة سنوات.



ويأتي الموقع بحلة رقمية حديثة تضم أدوات تحليل بياني متطورة، ولوحات بيانات تفاعلية تسهل على الباحثين والإعلاميين والمستثمرين الوصول إلى المعلومات الإحصائية الدقيقة بسهولة ويسر، ويعكس هذا التطوير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة البيانات الوطنية.



