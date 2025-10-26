كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ39 لعام 2025، عن الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة؛ على رأسها تنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الشؤون الصحية، استهدفت مطابخ المستشفيات الحكومية بالمحافظة؛ للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وقامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 39 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد تم تسجيل 12 منشأة وجار اعتماد 1 مركز تعبئة بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

وأصدرت الإدارة 658 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 563 شركة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، في ما يخص الصادرات الغذائية، وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4030 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ200 ألف طن، صادرة عن 1355 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل ما يقرب من 823 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وجاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، وتلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 34 صنفًا بنحو 37 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 16 ألف طن، وتلته كل من المانجو والفراولة بنحو 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية؛ حيث جاءت إنجلترا، اليمن، سوريا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 193 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

واحتل ميناء الإسكندرية، في ما يتعلق بالمنافذ التصديرية، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 680 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ600 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 420 رسالة.

1050 شهادة صحية للتصدير

وأصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1050 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2040 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 493 ألف طن، مستوردة من قِبل 910 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 700 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بـــ360 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ311 رسالة.

وتم الإفراج عن 1175 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 461 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفي ما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ83 مستورد خلال نفس الفترة.

تسجيل 40 منتجًا من المكملات الغذائية

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 40 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 347 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 7 شهادات بيع حر، ونفّذت الإدارة 2 زيارة رقابية واعتمدت 3 مصانع جديدة و10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وقامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 11 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح و9 زيارات لمضارب الأرز بمختلف المحافظات، للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 179 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة 82 شكوى، بينما يجري حاليًّا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ونفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 125 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغردقة والشرقية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.egوذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تنفيذ 47 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، المنيا، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، أسيوط وأسوان.

وتم تنفيذ عدة مأموريات لسحب عينات من المواد الغذائية من فروع السلاسل التجارية بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2181 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وشهد الأسبوع الماضي تسجيل 579 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 517 معاينة، واستوفت 297 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 67405 منشأة من المحلات العامة.

وكثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الغربية، أسوان، الأقصر، مرسى مطروح، بورسعيد، المنوفية، المنيا، دمياط، سوهاج، البحر الأحمر والإسماعيلية.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1467 مخزنًا.

وقامت الإدارة بمعاينة 11 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية بمحافظات البحيرة، الشرقية، أسوان، الأقصر، دمياط، المنيا وسوهاج.

وواصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1213 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 419 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

ونفذت الهيئة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، 165 مأمورية تحفظ شملت المرور على 158 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

ونفّذت الهيئة، في ما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، 15 حملة تفتيشية بواقع 10 مأموريات على المحالب، و5 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الاسماعيلية، الدقهلية، الشرقية والغربية، بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.