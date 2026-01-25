كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث لعام 2026، عن الفترة من 17 - 23 يناير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 101 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة خلال اللأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 5 منشآت (4 محطات تعبئة، 1 مركز تعبئة)، كما أصدرت الإدارة 3141 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1600 شركة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5900 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 210 ألف طن، صادرة عن 1540 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 764 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 82 ألف طن، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 67 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 7 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 34 صنفًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 46 ألف طن، حيث تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا بمختلف أنواعها والبطاطس بواقع 7 آلاف طن لكل منهما.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 182 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1232 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 710 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 2050 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1844 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 415 ألف طن، مستوردة من قِبل 930 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أوكرانيا، إندونيسيا وأمريكا من بين إجمالي 110 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 621 رسالة، يليه ميناء السخنة في المركز الثاني بـــ 348 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ 265 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 463 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 298 مستورد خلال نفس الفترة.