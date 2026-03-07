إعلان

الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 3 محافظات حتى نهاية مارس

كتب : أحمد العش

06:00 ص 07/03/2026

قافلة طبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قوافل طبية مجانية في 3 مواقع بمحافظات الجمهورية، وذلك حتى نهاية مارس 2026، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتأتي هذه القوافل في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتشمل القوافل الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، منها: نساء وولادة، تنظيم الأسرة، وأطفال، بالإضافة إلى تخصصات باطنة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، وجراحة، إلى جانب خدمات رمد، أسنان، قلب، جلدية، والأشعة والتحاليل الطبية المتكاملة.
وتستهدف القوافل 3 مواقع رئيسية موزعة على المحافظات التالية: محافظة أسيوط بمركز أبنوب منطقة دير الجبراوي - محافظة كفر الشيخ بمركز الرياض منطقة العاقولة - محافظة بني سويف بمركز بني سويف منطقة إهناسيا الخضراء)، خلال الفترة من 7 إلى 8 مارس 2026.
ودعت وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه إلى أقرب موقع للقافلة في المحافظات الثلاث للاستفادة من الكشف والعلاج بالمجان، وفقًا للجدول المرفق الذي يوضح مواعيد وأماكن القوافل.

اقرأ أيضًا:
الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا

وزير الصحة يفتتح النموذج المرجعي الأول لرعاية السكتة الدماغية الشاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوافل الطبية المجانية وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
"شباكه المفضلة".. ماذا يفعل عمر مرموش في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

"شباكه المفضلة".. ماذا يفعل عمر مرموش في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد؟
الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 3 محافظات حتى نهاية مارس
أخبار مصر

الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 3 محافظات حتى نهاية مارس
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان