أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قوافل طبية مجانية في 3 مواقع بمحافظات الجمهورية، وذلك حتى نهاية مارس 2026، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتأتي هذه القوافل في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتشمل القوافل الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، منها: نساء وولادة، تنظيم الأسرة، وأطفال، بالإضافة إلى تخصصات باطنة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، وجراحة، إلى جانب خدمات رمد، أسنان، قلب، جلدية، والأشعة والتحاليل الطبية المتكاملة.

وتستهدف القوافل 3 مواقع رئيسية موزعة على المحافظات التالية: محافظة أسيوط بمركز أبنوب منطقة دير الجبراوي - محافظة كفر الشيخ بمركز الرياض منطقة العاقولة - محافظة بني سويف بمركز بني سويف منطقة إهناسيا الخضراء)، خلال الفترة من 7 إلى 8 مارس 2026.

ودعت وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه إلى أقرب موقع للقافلة في المحافظات الثلاث للاستفادة من الكشف والعلاج بالمجان، وفقًا للجدول المرفق الذي يوضح مواعيد وأماكن القوافل.

